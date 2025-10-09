Zondag anti-asieldemonstratie in Amsterdam

Zondag vindt er een ‘anti-asieldemonstratie’ plaats op het Museumplein in Amsterdam. De zaak wordt georganiseerd door de domrechtse complotmalloot Martijn ‘Tikkie Tinus’ Koops, dus het wordt vast weer gezellig in de hoofdstad.

Martijn Koops werd een Bekende Nederlander toen hij tijdens de coronampandemie onder de noemer ‘Nederland in Opstand’ demonstraties organiseerde tegen de coronamaatregelen. Deze keer opereert hij onder de vlag van ‘Nationaal Protest’, maar het betreft natuurlijk dezelfde agressieve gekkies als destijds.

Er is dit weekend interlandvoetbal, dus de hooligans zijn ook vrij. Zet de ME maar alvast paraat.

Meer bij NRC.

Uitgelichte afbeelding: by Voice of America News: Margaret Besheer reports from the northern Lebanese city of Tripoli; "Syrian Refugees Seek Out Smugglers". – https://www.youtube.com/watch?v=oWvHr-0BXhc&feature=plcp, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21078167