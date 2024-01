Zoden aan de dijk zetten

Hoe passen we onze dijken aan zodat ze ons in de toekomst kunnen blijven beschermen? Een team wetenschappers heeft het gebruik van zoden onderzocht. Deze historische techniek kan de Nederlandse dijken op klimaatverandering voorbereiden, én zorgt voor vergroening.

In de komende jaren moet er in Nederland zo’n 2.000 kilometer dijk worden versterkt. Een manier om dijken aanpasbaar te maken aan klimaatverandering en tegelijkertijd te vergroenen, is door begroeiing op de dijk te combineren met het voorland (kwelder of schor aan de buitenzijde van de dijk). Wetenschappers hebben onderzocht of dit mogelijk is met zoden, en hoe snel dat een sterke dijk oplevert. Hun studie verscheen onlangs in Journal of Flood Risk Management.

– Lees verder bij de bron

– Uitgelichte afbeelding: Door Ceinturion – photo made by me, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4787536