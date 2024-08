Zionistische zang bij uitstek

Als er één expliciet zionistisch lied genoemd moet worden is het wel psalm 137 (136 Septuagint-nummering). Ja, ik weet wel: behalve van Joden moet de “Palestina-beweging” niets hebben van zwarte mensen. Des te beter:

Aan de rivieren van Babylon

daar zaten wij te wenen

bij de herinnering aan Sion.

Aan de wilgen in haar midden

hingen wij ons speeltuig op.

Want aldaar vroegen ons zij,

die ons krijgsgevangen hadden gemaakt,

woorden op muziek,

en zij die ons hadden weggevoerd,

een loflied:

“Zing voor ons een gezang van Sion.”

Hoe zouden wij het lied van de Heer

zingen op vreemde bodem?

(vertaling: Christofoor Wagenaar)



By the rivers of Babylon, U-Roy

