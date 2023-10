Zihni zakt af in EW. Ja, als je onzin schrijft over de holocaust en Bernhard

Zihni Özdil heeft een column in EW maar schrijft onzin over de holocaust en Bernhard, titel: “Het Nederlandse antisemitisme ligt niet besloten in een pasje van Bernhard“. Gek dat de titel anders luidt in de link: ‘Prins Bernhard was tenminste geen Jodenverrader’.

Citaatje dan maar: “Op school leerde ik dat Nederlanders in het verzet zaten. Dat Nederland totaal niet antisemitisch was. Dat de Duitsers zoveel Nederlandse Joden deporteerden omdat Nederlanders – degelijk als ze zijn – netjes alles over hun burgers hadden opgeschreven in gemeentelijke archieven. Dus ook welke religie ze aanhingen.

Niets ligt verder van de waarheid. Via onder meer de Nationale Spoorwegen, de politie, ambtenaren en de marechaussee, was Nederland dermate ijverig in de Jodenjacht, dat lui als Heinrich Himmler de Nederlanders prezen.”

(…) “Nederland dreef het hoogste aantal Joden van bijna heel Europa in de handen van de nazi’s. Waarom is hier in ons onderwijs nauwelijks aandacht voor?”

Beste Zihni – je zit er héél flink naast, en dat voor een historicus. Het waren niet de ‘Duitsers’ die Joden ‘deporteerden’, maar de nazi’s – die hen vermoordden. En dan ‘Duits’: de gouverneur van Nederland was een Oostenrijker, evenals de hoogste terreurleider, SS-generaal Rauter en de SS-sergeant die Anne Frank arresteerde, Silberbauer. Dat waren wel nazi’s, geen Duitsers. Bach, Beethoven en Willy Brandt zijn Duitsers, maar géén nazi’s. Bernhard juist weer wel…

De vraag over Bernhard is verder: heeft hij ooit iets tegen Joden of andere tegenstanders van de nazi’s ondernomen tussen 1933 en 1937? Concentratiekamp Dachau startte in 1933… En dan: hoe groot was Bernhards feitelijke steun aan de nazipartij? En waarom zweeg hij tijdens de oorlog – met zijn praktijkkennis van nazi-terreur – over de Jodenvervolging van Hitler en de zijnen?

Even wat feiten:

Nederland had het grootste verzet van alle bezette landen. Er waren bijv. 1.300 verzetsbladen, waarvan drie dagbladen nog bestaan. Er doken 350.000 mensen onder – een Europees record. Die kregen hulp van honderdduizenden huisvaders- en moeders, koeriersters en anderen.

De knokploeg Almelo pleegde de grootste bankoverval aller tijden met een buit van bijna 50 miljoen gulden (nu ruim 350 miljoen euro waard).

Je hebt het over de 25.000 Nederlandse SS’ers – daar moet toch ietsiepietsie contekst bij, Zihni. Vergelijk dat met 60-80.000 uit Letland en 20.000 uit Estland, 70.000 uit Azerbaidjan, 25.000 uit Roemenië en Hongarije elk etc.

De nazi’s vermoordden veel meer Joden uit bijv. Duitsland zelf, Hongarije (400.000) en vooral Polen (3 miljoen) dan uit Nederland.

Nederland ontving voor hulp aan Joden naar rato verreweg de meest officiële onderscheidingen van Israël, Yad Vashem. We kregen 6.000 van de 28.000 lintjes.

Nederland was relatief – jaja, let op – niet antisemitisch – ze vluchtten hierheen uit Spanje en Portugal en oostelijk landen. In Amsterdam bouwden zij in 1671 de Hoogduitse (Grote) synagoge en in 1675 de grote Portugese synagoge er tegenover. Westerbork was een eerst opvangkamp voor Duits-Joodse vluchtelingen. Anne Frank en haar familie konden hier twee jaar lang onderduiken. Verder organiseerde Truus Wijsmuller-Meijer al in 1938-39 de grootste redding van Joodse kinderen ooit uit nazigebieden, naar Engeland – 10.000, geheel gedocumenteerd.

Geef ’t nou maar toe, Zihni – je kende haar niet…