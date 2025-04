Zie hoe rijk Zijn luister is

Jarenlang bezochten wij met de hoogdagen de abdij in Bonheiden (de afbeelding), provincie Antwerpen. Een oord van retraite en ontmoeting. Mijn geliefde heeft een boek geschreven (althans vertaald) over een vrouwelijke heilige uit Egypte, Syncletica, dat is uitgegeven door de abdij-uitgeverij. Die was gespecialiseerd in teksten van kerkvaders en -moeders. In de titel werd de Alexandrijnse heilige Synklêtikê, geen idee of dat eigenlijk een verantwoorde weergave van de η is, zeker als het gaat om de vierde/vijfde eeuw, waarin de iotisering van het Grieks al heeft plaatsgevonden.

De uitgeverij had als eerste een Nederlandse vertaling van Origenes, goed verstopt want de boeken bereikten weinige boekhandels. En op zeker ogenblik hield de uitgeverij op, bij gebrek aan mogelijkheid deze werkzaamheid in een contemplatief klooster voort te zetten.

De Paasdienst, de eerste jaren nog netjes om middernacht, en reken maar dat die lang duurde. En na afloop onthaal met warme chocolade – ook dit gebruik verdween langzamerhand, zeker met het om praktische redenen vervroegen van de dienst – de monialen raakten op leeftijd, de jongste waren zou oud/jong als ik en dat kunnen we zeker nu niet jong noemen. Nieuwe roepingen bleven uit zoals algemeen in Europa. Het vileine lachje van zuster Clara die na afloop die ene keer ook nog de klok vooruit zette, want dat komt een enkele keer voor met Pasen, nietwaar. Een korte nacht, want de volgende ochtend wachtte een nieuwe lange Paasdienst.

Het heugt mij niet dat het na afloop van deze dienst ooit regende, de zonneschijn brak door. De tuin was (is?) omvangrijk en heeft meer weg van een bos, wel afgescheiden met een hek. De natuur ontwaakte, de vogelzang was druk. Ik mis de stilte en de zang, de abdij functioneert niet meer.

Van mij is het zonlicht

Van mij is de morgen

Geboren uit het enig licht

Dat Eden zag spelen

Loof in opgetogenheid

Loof elke morgen

Gods herschepping

Van de nieuwe dag.

(Eleanor Farjeon, mijn proeve van vertaling)

Pasen/Ostara is slechts op het noordelijk halfrond een gedachtenis van herleven.

Gezegend Pasen.

