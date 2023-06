De Europese Natuurherstelwet is van cruciaal belang voor onze natuur en bovendien nodig om toekomstige uitdagingen op het gebied van klimaat, voedselzekerheid en gezondheid aan te kunnen. Desondanks ligt het voorstel van de Europese Commissie zwaar onder vuur. Zeven mythes over de Europese Natuurherstelwet ontkracht.

Deze maand wordt in Brussel gestemd over de toekomst van de Europese Natuurherstelwet. Een wet die in het leven is geroepen om na decennia van biodiversiteitsverlies het tij te keren en deze crisis in Europa een halt toe te roepen. Dat is niet alleen van cruciaal belang voor onze natuur, maar ook om toekomstige uitdagingen op het gebied van klimaat, voedselzekerheid en gezondheid het hoofd te bieden. Immers, een robuuste en gezonde natuur is onmisbaar voor een duurzaam toekomstperspectief. Het IPPC-rapport uit 2022 bevestigt dit en roept ook op tot het nemen van dringende maatregelen voor het herstel van aangetaste ecosystemen. De Natuurherstelwet is geheel in lijn met de mondiale afspraken over natuurherstel waar Nederland en de EU zich achter hebben geschaard, zo stelt ook IUCN deze week in een oproep aan het Europees Parlement.

– Uitgelichet afbeelding: Door Alvesgaspar – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3810692