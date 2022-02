Zestienjarige Russische anarchist krijgt vijf jaar gevangenisstraf voor plan opblazen gebouw in Minecraft

Drie Russische tieners in Siberië zijn veroordeeld voor terroristische activiteiten waaronder het plan een gebouw van de geheime dienst FSB in het computerspel Minecraft op te blazen. Nikita Uvarov, Denis Mikhaylenko en Bogdan Andreev werden in de zomer van 2020 gearresteerd in de Siberische stad Kansk, destijds waren ze nog maar 14 jaar oud.

Ook in de Nederlandse media werd sensationeel het bericht gebracht dat één van de tieners, Nikita Uvarov, tot 5 jaar strafkamp is veroordeeld wegens het opblazen van een gebouw in Minecraft. Zijn vrienden kregen voorwaardelijke straffen omdat zij uiteindelijk meewerkten aan het onderzoek. Nu.nl laat de politieke beweegredenen echter geheel weg, Nikita is een anarchist en dat is de belangrijkste reden voor zijn veroordeling. Behalve voor de geplande actie in Minecraft en het gooien van een molotovcocktail in een leeg gebouw, zijn waarschijnlijk vooral de politieke pamfletten en hun steun voor de gevangen wiskundige en anarchist Azat Miftakhov de reden voor de vervolging. Een solidariteitsposter met Azat hadden de verdachten opgehangen aan het lokale gebouw van de FSB (Russische inlichtingendienst, red.).

Er is in Nederland veel aandacht voor de zaak van Navalny, maar er zijn honderden politieke gevangen in Rusland. Hier is een lijst met Russische anarchisten die op dit moment vast zitten. Als jij steun wilt geven aan Nikita, hier is zijn support website. Je kunt ook geld doneren via het Moskouse Zwarte Kruis, noem “Kansk case” en stuur via paypal naar abc-msk@riseup.net

Foto credit: http://kanskdelo.com/en/solidarity-gallery/