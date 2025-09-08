Zes doden bij aanslag in Jeruzalem

Bij een aanslag in Jeruzalem door twee Palestijnse terroristen zijn zes mensen om het leven gekomen. Twaalf andere mensen raakten gewond. Beide terroristen werden ter plaatse doodgeschoten door een militair uit een ultra-orthodoxe eenheid en een aantal bewapende burgers.

De terroristen zouden afkomstig zijn uit de dorpen Al-Qubeiba en Qatanna op de Westoever. Het Israëlische leger heeft de dorpen inmiddels omsingeld.

Netanyahu beloofde korte metten te zullen maken met álle terroristen, niet alleen die in Gaza, maar ook die op de Westoever. De extreemrechtse minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, pleitte ervoor meer burgers te bewapenen, want “wapens redden levens”. Beiden prezen specifiek de militair uit de orthodoxe eenheid. De eenheid waarvan de militair deel uitmaakt bestaat uit leden van een orthodoxe groepering die tot voor kort de militaire dienstplicht niet hoefden te vervullen.

