Zes doden bij aanslag in Istanboel + Update

Bij een bomaanslag in het centrum van Istanboel zijn 6 mensen om het leven gekomen, 53 anderen raakten gewond. Vier mensen overleden ter plaatse, twee slachtoffers overleden in het ziekenhuis.

De aanslag is nog niet opgeëist, maar ISIS lijkt de meest waarschijnlijke kandidaat. De PKK neemt bij aanslagen op militaire doelen burgerslachtoffers vaak op de koop toe, maar een aanslag in een drukke winkelstraat is niet echt hún ding. De aanslag vond plaats in de drukke winkelstraat Istiklal – zeg maar de Kalverstraat van Istanboel – en had duidelijk als doel zoveel mogelijk burgerslachtoffers te veroorzaken.

Van 2015 tot 2017 werd Turkije geteisterd door een reeks aanslagen van ISIS, maar sinds het Kalifaat onder het woestijnzand begraven is, heeft ISIS weinig meer van zich laten horen. Ook de PKK hield zich de afgelopen tijd vrij rustig.

Update: er zijn beelden van een vrouw die waarschijnlijk betrokken is bij de aanslag. Hoogstwaarschijnlijk betreft het geen zelfmoordaanslag, maar werd een tas gevuld met explosieven tot ontploffing gebracht;

Here is woman that is suspected to have taken part in the Istiklal explosion/attack according to HalkTV and OdaTV reports

She is wearing camouflaged pants and a headscarf but her neck is visible.

The earlier footage showed a bag exploded. Not a suicide bomb pic.twitter.com/CZwTsnG82W

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 13, 2022