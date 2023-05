Zeg, Klaasje Knot, lette jij wel op bij geschiedenis?

Kennelijk niet. Want je lijkt geen enkel besef te hebben van één van aller-, allermooiste gereedschappen uit de regeringskist. Jaja: werktuig-uit-kist! En ik zie je onwillekeurig denken: wat was dat dan wel? De rente-duimschroef? Nee! Je weet ’t niet! Je raadt het niet! Foei! Dat wordt nablijven!

Nou, héél simpel: de vaste broodprijs! En ook de vaste melkprijs! En zo nog wat. En misschien nog wel het allermooiste: de sterke beperking van de huren. Als ik dáár aan denk begin ik echt te watertanden. Maak mij dus maar geen premier…

Okee, ik leg het kort uit: de minister stelde gewoon de prijs van een gewoon standaard witbrood vast. Punt. En van de gewone volle melk. Gewoon twee keer per jaar, of één keer. En wat gebeurde er dan? Rust! Kalmte! Veel minder inflatie. Ik bedoel prijsverhoging. Dus lagere looneisen. Dus iets minder armoede.

Dit gaat over de jaren ’50, toen er nog geen voedselbanken waren.

Wat kan je nog meer vastleggen, Klaas? Nou, doe mij maar de energieprijs. Doe de energie ook meteen maar op de bon, trouwens. En nu we toch bezig zijn: maak het OV gratis. Dat hebben (hadden) ze al hier en daar zoals in Hasselt (B), daar nu alleen nog voor 19-minners en tijdelijk in Groningen. Ja, wij hebben het voor studenten – nou, het begin is er.

Nee, iedereen snapt dat Rutto en zijn jongens dat net zomin weten als jij – terwijl hij NB g-e-s-c-h-i-e-d-e-n-i-s schijnt te hebben gestudeerd. Maar daar heeft hij geen actieve etc… Maar wacht es effe: jullie zijn in hetzelfde jaar geboren, jij ondeugd! En dus opgegroeid in de rijke tijd. Aha!

Het was trouwens gisteren in je interview bij Buitenhof wel érg doorzichtig dat je geen letter van kritiek op de graaiwinsten uitte. Geen letter! Of wil je stiekum ook commissaris bij de Shell worden? Klaasje, Klaasje toch…

Tsja, Klaas jochie, wat zouden we een mooie wereld kunnen hebben AS MENSUH ZOALS JIJ EN RUTTO AF EN TOE EFFE OP ZATUH TE LETTUH BIJ GESCHIEDUHNIS! Godsammekrake.