Zeewater dringt steeds vaker rivieren binnen

Wereldwijd dringt steeds meer zout zeewater binnen in rivieren. Gebieden met veel droogte en lage rivierstanden zullen de komende decennia steeds zouter worden, stelt nieuw onderzoek in Nature.

In estuaria, waar rivieren overgaan in de zee, zijn zoet en zout water voortdurend met elkaar in competitie. Maar door de klimaatverandering is het zoute water nu aan de winnende hand, stelt nieuw onderzoek van het Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek in achttien estuaria van over de hele wereld.