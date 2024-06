Zeespiegelstijging gaat nu tweemaal zo snel

Zowel de opwarming van de oceanen als de zeespiegelstijging zijn in de voorbije decennia verdubbeld, blijkt uit een nieuw rapport van de Unesco. De wereldzeeën hebben ook steeds mer te maken met verzuring, dalende zuurstofniveaus en soortensterfte.

De oceanen warmen nu twee keer zo snel op als twintig jaar geleden, staat te lezen in het State of the Ocean Report 2024, dat werd samengesteld door meer dan honderd wetenschappers uit bijna dertig landen. Ook de snelheid van de zeespiegelstijging is verdubbeld tegenover dertig jaar geleden.

Het voorbije jaar zag een van de hoogste stijgingen van de oceaantemperatuur sinds de jaren 1950, blijkt uit het rapport. Ten opzichte van het pre-industriële niveau zijn de oceaantemperaturen al met gemiddeld 1,45 graad Celsius gestegen.