Zeespiegel: projecties uit 1990 zitten er pal op

De zeespiegel stijgt precies zoals voorspeld door de – toen nog relatief rudimentaire – klimaatmodellen uit de jaren 1990. Het toont dat de modellen betrouwbaar zijn, met name voor mensen in kustgebieden.

Midden de jaren negentig voorspelde het VN-klimaatpanel (IPCC) dat de zeespiegel in de volgende dertig jaar bijna 8 centimeter zou stijgen. Nu, dertig jaar later, is het mogelijk om die voorspellingen te controleren. Want begin de jaren negentig gingen ook verschillende satellieten de ruimte in die het zeepeil sindsdien nauwlettend in de gaten houden.

En wat blijkt: ze tekenen een stijging op van bijna 9 centimeter – opvallend dicht bij de voorspellingen van het IPCC.

