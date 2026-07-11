Zeegebied Hollandse Kust wordt beschermd gebied voor vogels

Het zeegebied dat bekend staat onder de naam Hollandse Kust wordt dit jaar aangewezen als nieuw Vogelrichtlijngebied, een Natura 2000-gebied voor vogels. Daarmee wordt dit belangrijke rust- en voedselgebied voor zee- en kustvogels tussen Hoek van Holland en Bergen aan Zee veiliggesteld voor de toekomst. Een fantastisch resultaat door de jarenlange inzet van Vogelbescherming Nederland.

Het zeegebied tussen Hoek van Holland en Bergen aan Zee is al jaren in beeld als belangrijk vogelgebied en potentieel Vogelrichtlijngebied. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit een belangrijk rust- en voedselgebied is voor een groot aantal kust- en zeevogels. Vogelsoorten die regelmatig in grote aantallen in het gebied voorkomen zijn, onder andere: aalscholver, dwergmeeuw, fuut, grote stern, kleine mantelmeeuw, kokmeeuw, roodkeelduiker, stormmeeuw, topper, zilvermeeuw en zwarte zee-eend. Het gebied voldoet voor die soorten aan de criteria voor de aanwijzing als Vogelrichtlijngebied.

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– Uitgelichte afbeelding: Door Ómar Runólfsson – Red-throated Diver – Gavia stellata – LómurUploaded by Snowmanradio, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15433224