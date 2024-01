Zakdoeken klaar voor de Shangri-Las

Hoe classificeer je de muziek van de Shangri-Las? Ik houd het op blue-eyed soul, ze komen tenslotte in de buurt van de zwarte “girl groups” uit dezelfde tijd, pruiken incluis…

Mary Weiss (rechts op de foto), lead singer op hun grootste hits, is eergisteren overleden. Dus een rust-in-vrederondje.

De keuze van Rob:



Sophisticated boom boom

@daaland:



Out in the streets

Suffrajet



Past, present and future (jawel, op de basis van de Mondscheinsonate)

Pyt, Gabriëlle en ik kiezen deze:



Remember (Walking in the sand)

– Uitgelichte afbeelding: By http://themusicsover.files.wordpress.com/2009/03/shangrilas.jpg, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=22392224