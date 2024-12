Yuval Green, reservist, IDF, weigert dienst

Yuval Green, een reservist in de IDF, weigert verdere dienst omdat hij niet meer tegen de Israëlische agressie tegen de Palestijnen kan.

Daar ben ik nou echt blij mee! Zo blij als God toen hij de bijbelse Lot en zijn dochters kwam ‘redden’ uit Sodom en Gomorra, twee en nog wat Palestijnse en zeer zondige (toch niet allemaal?) steden die hij ging vernietigen – tenzij er nog tien onschuldigen uit te persen waren.

Dat zei God tegen Abraham (die toen nog in de running was). Enfin, Lot kon dat niet en moest dan maar weg met zijn hele heb&hou, maarmaarmaar: toen God net de atoombom gooide keek Lots vrouw (niemand weet hoe ze heet…) toch nog even om, wat écht niet mocht. En werd toen opeens een zoutpilaar (hè?). Ja, zo staat het er.

Ik hoorde Yuval Green op de BBC spreken. Hij is nu namelijk ook medeschrijver van een open brief, ondertekend door meer dan 165 (volgens de laatste telling) reservisten van het Israëlische leger (IDF) en enkele vaste soldaten, waarin ze weigeren te dienen.

Yuval en zijn vrienden willen niet meer meedoen aan het uitroeien van Palestijnen. De weigeraars stellen ook dat de gegijzelden vrij moeten. Die 165 lijkt natuurlijk niks op een totaal van 425.000 Israëlische militairen. Maar ik ben er toch blij mee.

Volgens Israëlische media groeit het aantal militairen dat weigert om op te komen. The Times of Israel en andere media citeerden militairen die een daling noemden van 15% tot 25%, voornamelijk vanwege burn-out door de lange dienstperioden.

De BBC meldt ook:

‘De zaden van Yuvals weigering liggen in de dagen kort na het begin van de oorlog. Toen riep de vicevoorzitter van de Knesset (het Israëlische parlement), Nissim Vaturi, op om de Gazastrook “van de aardbodem te vegen”. De vooraanstaande rabbijn Eliyahu Mali, verwijzend naar de Palestijnen in Gaza, zei: “Als je ze niet doodt, zullen ze jou doden.”

De rabbijn benadrukte dat soldaten alleen moeten doen wat het leger beveelt en dat de staatswet het doden van de burgerbevolking niet toestaat. Maar de verwoording – zeker niet alleen van de twee bovenstaande voorbeelden – baarde Yuval zorgen.

Yuval:

“Mensen spraken over het doden van de hele bevolking van Gaza, alsof het een soort academisch idee was dat logisch was… En met deze sfeer komen soldaten Gaza binnen, slechts een maand nadat hun vrienden zijn afgeslacht, en horen ze elke dag over soldaten die sterven. En soldaten doen veel dingen.”

Ik schreef tot nu toe niets over Gaza, en nu moet ’t dan maar. Ik denk even terug aan de tijd rond 1900, toen de ellende begon. De Palestijnen zaten daar lekker, en je kon met de trein van Amsterdam via Istanbul naar Jaffa…

Naar Jaffa! Met de trein! En nog geen Jood te bekennen dus ook niks Balfour-verklaring, niks zionisme, niks overvallen door Joodse bendes en Joodse terroristen, niks bommen op het King Davidhotel – van die Palestijnen had niemand last. Ja, dat de Joden vooral na 1945 graag naar Israël wilden, okee. Maar stoppen met vechten is de enige oplossing. Ik ben ook geïnspireerd door PeaceSOS en May-May Meyer.

Maar hier nog even het lijstje:

1920-1921: Arabisch-Joodse rellen in Jeruzalem en Jaffa.

1929: Hebron-massamoord, waarbij 67 Joden werden gedood door Arabische menigten, daarna weer vergelding door zionisten. Enkele synagoges en een Joods ziekenhuis verwoest. Enkele Arabieren lieten Joden bij zich onderduiken.

1936-1939: Arabische opstand tegen de Britse heersers en Joodse immigratie, met geweld van zionistische milities zoals de Haganah en Irgun.

1944: Moord op Lord Moyne (eig. Walter Guinness, van de brouwerij, 29-03-1880-06-11-1944), destijds medestander van Churchill, Moyne was de Britse minister voor het Midden-Oosten, vermoord door de zionistische militie Lehi (aka de Stern Gang). De wandaad maakte enorme indruk en werd ernstig veroordeeld door de Knesset en de Joodse Nationale Raad, die tot 1948 bestond.

1946: Bomaanslag 22 maart, op het King David Hotel in Jeruzalem door de Irgun. Doden: 41 Arabieren, 28 Britten, 17 Joden, 2 Armeniërs, 1 Rus, 1 Griek en 1 Egyptenaar; 46 gewonden.

1948: Deir Yassin-massamoord, 9 april, waarbij ongeveer 107 Arabische inwoners van het dorp Deir Yassin bij Jeruzalem werden gedood door de Irgun en de Lehi als onderdeel van de Nakba

1948: Operatie Nachshon, waarbij zionistische strijders dorpen veroverden om de weg naar Jeruzalem vrij te maken.

1948-2024: …

