Woke, woker, wookst: Mag Niet! Van Bedilan! Censuur!

Laten we BeDilan Yeşilgöz vooral laten weten dat ze nog hééél vééél moet leren over Vrijheid cedvan Meningsuiting, PersVrijheid en Censuur. Als ze namelijk weer een aanval van bedillerigheid krijgt en ons wéér de les gaat lezen wat we wel en niet…

Ik beken ’t: ik weet héééééél vaak niet hoe ik de volgende dag nou weer moet denken. Ik modder dan dagenlang maar wat aan en schrijf alleen boodschappenlijstjes of gedichten. Ja, sorry, ’t is erg. Ieder z’n handicap…

Vroeger was alles simpel: de overheid tetterde de hele dag ‘Die pet past ons allemaal’… over hulp aan de politie, en de industrie ‘Melk: de witte motor’ over je voeding en vooral de diepe ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf!’.

Die laatste kreeg je alleen als je geabonneerd was op het morele Rode Kruis (RK – doordenkertje…) de ideeëncentrale van de Bond Zonder Naam, het formaat was twee briefkaarten en je hing dat één week aan de muur. Nou, de weekleuze van Yeşilgöz wordt ietsie te lang, maar vooruit, omdat jullie aandringen: Woke niet de wereld – woke jezelf! Of zo…

Ik was dan ook erg dankbaar dat deze raséchte ministeres, dus Officieel Sprekend Namens De Regering, wat zeg ik: Namens De Gehele Overheid, Namens Willie Zelf maar gelukkig wel een in socialistisch rood broekpak en met lang golvend haar en eyeliner én ook nog met een echte achtergrond in echte onderdrukte minderheden zoals gevluchte Turken uit Turkije, en dan ook nog echt getrouwd met een Joodse meneer…

dat die me uitlegde hoe ik denken moet. En schrijven. Hèhèhè, dat is eruit… Zij is van de partij van het gesjoemel van opperleugenaar R..

Zoals Dilans gewoonte is: terzake en zonder humor. Ik denk dat zij humor ook woke vindt. Dat hebben meer vrouwen…

Natuurlijk draven wij wokisten altijd door – wij zetten het vuur te hard, of we roeren niet genoeg… geintje. Nee, Dilan heeft wel een puntje: ik houd nogal van kort en vind zelf dat ik erkend en gediplomeerd Wokist ben – maaarmaarmaar ik heb nog nooit het woord ‘slaafgemaakte’ gebruikt.

Dit is dus de wereldpremière en meteen de laatste keer. Ik heb vrienden bij BIJ1, de peetvader van mijn zoon was een zwarte Jamaicaan, ik was getrouwd met twee buitenlandse vrouwen en leefde met één andere jaren samen, en ik snap het wel… Ik stond op 1 mei 2020 bij BLM op de Dam, in augustus 2017 op het Spui tegen de moord in Charlottesville… maar als schrijver staat het me tegen.

Trouwens: onze Amerikaanse opgewokete – let op de extra ‘e’ – vrienden doen dat ook niet. Maar het is zeker een puntje dat bij discussies op universiteiten rechtse denkbeelden het moeilijk hebben. Rara hoe dat kan, na de Verlichting…. Dat wordt dan weer heel erg ruim goedgemaakt door twitter… En o ja: onze Dilan had het van Obama – die verbood woke al in 2019. Vergat ze nog te melden. Geeft niet, schat.

O ja Dilan: je maakt een foutje, tsja meid, kan gebeuren, je bent nog jong. Dat is dat je mensen wilt dwingen. Jij kan Kamerleden al helemaal niet bekritiseren, want… zij zijn er juist staatsrechtelijk om jou te bekritiseren. En dan kririek op Kamerleden – o, o, o – al op de peuterspeelzaal leer je hier dat dat noooooit werkt.

Ken je het liedje: “Drie kleine kamerlids, die zaten op een hek..’? Nee? Dat bedoel ik. Zij stellen de vragen en jij moet antwoorden. En o ja 2 Dilan, wat je óók niet begrijpt is dat je niets leert van je medestanders, maar alléén van je critici. Zo, die zit! En dan nog eentje van de peuterspeelzaal: ‘Relativeren moet je leren’!

Stuur een mail aan organisator Elseviers Weekblad dat BeDilans lezing organiseerde! redactie@ewmagazine.nl

PS: En ik was wel mooi de laatste druppel in Dickie Benschops emmer! Jawel, op Krapuul jawel! En ik mag dan maar een druppel zijn, maar pas maar op! De druppelaar holt de steen uit! PS2: Özcan bekende van de week dat hij voor zijn interviews in zijn Turkije-serie zich uitgaf voor Zwitser, omdat er op Nederlanders in Turkije agressief gereageerd werd. Hij stopt overigens met ironische columns, omdat de alleen maar doodsbedreigingen opleveren. PS3: Het Franse dagblad Le Quotidien boycot voetbal in Qatar. Who’s next?

– Uitgelichte afbeelding: Wikimedia