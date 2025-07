Woekerwinsten van Big Pharma en het Ome Roon-effect

In Nederland is 1 miljard (= € 1.000.000.000 – per man, vrouw, grijsaard, puber, kleuter en baby € 55) winst gemaakt op het geneesmiddel Humira van het Amerikaanse AbbVie.

Dat is een algemene ontstekingsremmer en het Zwitserse zakmes van de doktoren. Tot 2018 kostte het € 480 per shot, en daarna omdat het octrooi was afgelopen nog maar € 6-7. Prijs per patiënt per jaar: tot €12.000 tijdens octrooiperiode (die dus in 2018 afgelopen is). Totale omzet in Nederland (2004–2018): €2,1 miljard. Dat leverde een buitensporige winst op van €1 miljard.

Is onze gezondheidszorg financieel gezond te maken door de duurste nieuwe middelen niet meer te vergoeden? Lijkt mij zomaar te kunnen. Wat wij Nederlanders uitgeven aan geneesmiddelen bedraagt maximaal 10% van het zorgbudget. Met de vergrijzing moeten we een grens stellen aan de vergoedingen, of we gaan helemaal nat en spekken de kassen en kluizen van de gewetenloze geneesmiddelenrakkers. Keihard kapitalisme.

“Het is best wel duur om geneesmiddelen te ontwikkelen. Niemand gaat dat doen als je het geld niet kan terugverdienen’, zei Rob ter Heine, farmacoloog, die van de week op Radio 1 geïnterviewd werd. Aanleiding was een proces tegen producenten zoals AbbVie kreeg stevige kritiek van o.a. Stichting Farma ter Verantwoording: Maar de rechtbank Amsterdam verklaarde vorige week de stichting niet-ontvankelijk, maar de maatschappelijke discussie over excessieve medicijnprijzen is hiermee niet voorbij.

Trouwens: ook universiteiten ontwikkelen medicijnen. Bijvoorbeeld de UvA, dat echter het patent kwijtraakte aan de lepe bedriegelijke ome Roon Plasterk, tevens Telegraafcolumnist en ex-PvdA.

Het ging om een gepersonaliseerd kankervaccin op basis van tumor-DNA en bio-informatica. Roon stichtte een bedrijf, Frame Therapeutics en verkocht dat in 2022 aan het Duitse biotechbedrijf CureVac voor €32 miljoen. Plasterk verwierf het patent stiekum zonder zijn collega Jan Koster te vermelden, die de onderliggende database (R2) ontwikkelde. Het Amsterdam UMC onderzoekt of het intellectueel eigendom terecht is geclaimd. Hieronder nog vijf medicijnen van Nederlands universiteiten. Hoe ver ze ermee zijn, weet ik niet. Maar ze zijn er.

Het is dus de bedoeling dat jij, ome Roon, of je lepe navolgers, daar met je poten vanaf blijft. Ben ik duidelijk?

1. Nizubaglustat

Universiteit: Universiteit Leiden

Doel: Zeldzame lysosomale stapelingsziekten

Link: https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2025/05/medicijnkandidaat-uit-leiden-klaar-voor-laatste-klinische-onderzoeksfase

2. TDO-remmer

Universiteit: Universiteit Utrecht

Doel: Parkinson en Alzheimer

Link: https://www.uu.nl/nieuws/medicijnonderzoek-nieuwe-stof-ontdekt-die-parkinson-kan-remmen

3. Antivirale moleculen (SHIELD-project)

Universiteit: Radboud Universiteit

Doel: Medicijnen tegen toekomstige epidemieën (dengue, lassa)

Link: https://www.ru.nl/onderzoek/onderzoeksnieuws/hoe-ontwikkel-je-medicijnen-tegen-toekomstige-epidemieen

4. Slangengif-peptiden (organ-on-a-chip)

Universiteit: Vrije Universiteit Amsterdam

Doel: Antikankertherapie

Link: https://vu.nl/nl/nieuws/2024/van-gif-naar-genezing-orgaan-op-een-chip-voor-medicijnontwikkeling

5. Nanomedicijnen (Nanoworx)

Universiteit: Radboudumc & TU Eindhoven

Doel: Breed inzetbare nanogeneeskunde

Link: https://www.pharmanl.org/nieuws/nanoworx-een-nieuwe-stap-in-nanogeneeskunde/