Wit-Rusland na de verkiezingen: repressie terug van nooit weggeweest

De Wit-Russische president Loekasjenko zit opnieuw stevig in het zadel na de presidentsverkiezingen van eind januari. Even leek het erop dat de trouwe bondgenoot van het Kremlin zijn ijzeren greep wat zou lossen om westerse sancties te omzeilen. Maar dat bleek ijdele hoop. “Ik geef geen moer om de mening van het Westen.”

In de maanden voor de Wit-Russische presidentsverkiezingen (op 26 januari) liet de autoritaire leider Alexander Loekasjenko honderden politieke gevangenen vrij. Sommige waarnemers zagen daarin een teken dat Loekasjenko van plan zou zijn om de repressie van zijn regime te versoepelen, in ruil voor een versoepeling van westerse sancties.

Maar dat bleek ijdele hoop, want nu Loekasjenko, die al sinds 1994 aan de macht is in de voormalige Sovjetstaat, zijn volgende ambtstermijn opnieuw in handen heeft, merken mensenrechtengroeperingen amper nog tekenen die wijzen op een versoepeling van zijn ijzeren hand.

