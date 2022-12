Willem de Ridder, een van de oprichters van Hitweek, overleden

Hitweek was het “alternatieve” muziekblad in de tweede helft van de jaren zestig, laat u niet foppen door de naam. In latere jaren deed hij ook aan “talk radio”, onder andere op Radio 100. Laten we hem beluisteren op Radio Rabotnik TV, voorbij het beluisterbare, 1988. Rabotnik is opgegaan in Radio 100.

Ridderradio

AANVULLING: Dat van Paradiso en de Melkweg wist ik niet, oei: AT5

– Uitgelichte afbeelding: Door Pieter Jongerhuis / Anefo; – Nationaal Archief, CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26774238