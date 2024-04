Wilders zet NSC en VVD verder onder druk

Je vraagt je af of Geert Wilders eigenlijk wel wíl regeren. Onder normale omstandigheden zou zo’n tweet (nul concessies) het einde inluiden van de onderhandelingen, maar blijkbaar durven VVD en NSC niet te breken. Want Het Volk heeft gesproken en bij nieuwe verkiezingen zou Wilders weleens 10 zetels kunnen winnen. BBB gaat overal mee akkoord, zolang de agro-industrie maar wat gulle giften in ontvangst mag nemen.

Gokje mijnerzijds: dit kabinet wordt hem niet, want eigenlijk willen PVV, NSC en VVD niet samen regeren. Aan de andere kant: ik dacht ook dat Hillary Clinton Trump met één vinger in de neus zou verslaan en we weten allemaal hoe dat uitpakte.

Uitgelichte afbeelding: Door Peter van der Sluijs – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56392212