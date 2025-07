Wilders wil alle islamitische scholen sluiten

Geert Wilders wil dat alle islamitische scholen in Nederland worden verboden. Die eis wordt ook opgenomen in het verkiezingsprogramma van de PVV.

Voor een dergelijk verbod is een grondwetswijziging nodig, wat betekent dat je de instemming van het christelijke contingent in de Tweede Kamer nodig hebt. De kans daarop is natuurlijk nul (niet ‘zo goed als nul’, maar exact ‘nul’), wat Wilders ook heel goed weet. Kortom: populistisch geschreeuw van Wilders, in de hoop dat er in oktober genoeg naïeve sukkels zijn die de PVV dan toch maar weer hun stem geven.

Uitgelichte afbeelding: Door Peter van der Sluijs – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56392212