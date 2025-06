Wilders’ nieuwe SA bij Ter Apel: Lang Leve Geerts Gele Grensbataljon!

‘Eindelijk!’ moet Geert gedacht hebben. Waar bléven jullie nou!! Stop al die nachtelijke dievenauto’s bij de grens, pleur ze langs de kant en sleep die bruine, gele, donkere, zwarte asielies der’uit! Pak ze, jongens! Pik het niet meer, te beginnen in Ter Apel!! Yes!! (Van de hoofdredactie moet ik dagelijks 20 uitroeptekens gebruiken! Ja?!!!)

Maar nu nog even het uniform: Von BRAUN naar geel. Ik wijs er nog even stiekem op dat dit erg verstandig is: BRAUN blijft de kleur van nazipoep, en geel van de brandschone, heldere LAFHEID! Lang Leve Gele Geerts Grensbataljon: LL-GGG! (Dat bekt ook lekkerder…)

Het wachten is nu op de dag dat jij, Geert ZELF voorop gaat lopen bij je eigenste Geelgeheste Grensbataljon. Kom op, Geert! Durf je vast wel. Mag het niet van je bewakers? Flikker toch op, laat je niet ringeloren: willen die dat je een BRUINHEMD aantrekt? Wa,t zeg ik: WORDT – voor de grensmodder of voor de camouflage? Geel is de mode!

Maar waar gaat dat dan henen? Wikipedia NL:

“De oprichting van de SA in 1921 was in feite een specifiek ten gunste van de nieuwe partij NSDAP meer georganiseerde en gedisciplineerde voortzetting van het geweld door allerlei bendes en militie-achtige groeperingen in het toenmalige politieke klimaat, zoals dat in Duitsland heerste sinds de door vrijkorpsen neergeslagen Duitse Novemberrevolutie, na de nederlaag van het Duitse Keizerrijk in de Wereldoorlog.”



Zo. Die zit!! Daarna de tribunalen, weet je nog, dat valse proces tegen Marinus van der Lubbe en zijn dood onder de guillotine? Haalde alle kranten in Europa, zelfs de NY Times.

Dan deze nog:

“Trouw en discipline zijn de pijlers van het bruine (lees: gele) leger” –

. Neem dat ter harte, Geert, die woorden van nazi- en SA-leider Ernst Röhm – die wat later vermoord werd in opdracht van zijn allergrootste fascistische vriend – Hitler. Was jij ook niet een beetje argwanend en bitter geworden, Geert? Ook tegen je eigen jongens, zoals Schoof, Bosma, Hero Brinkman?

Vertrouw je Bosma nog wel? Ik zou ‘m maar…. Of Brinkman, die verrader die je nog zó aan je borst hebt gedrukt? Ex-politieman, wat zeg ik: inspecteur! Die door de politie ontslagen werd en in 2021 veroordeeld tot een korte straf wegens het onrechtmatig gebruik van politiearchieven… maar een natuurlijke leider die ook geüniformeerde ervaring heeft als ME-er! Die kan zo naar je gele SA-grensbataljon.

Maar, zul je zeggen: dat zijn de ergste verraders! Okee: vraag het anders je vriend Dion – die weet ook precies hoe je een politiekorps moet opzetten, ga maar kijken naar zijn lopende serie over dierenpolitie. Daar komt hij ook op voor dieren uit onder meer het…. asiel. Wat? Zei je nou asiel???

Dus als ik me bij Ter Apel aan de Duitse kant verkleed als een Sint Bernhard en in de kofferbak lig, is er niks aan de hand?? (Zolang je niet in handen valt van een nep-dierenarts in een foute kliniek). Die Dion is ook een groot leugenbrok, trouwens, dus je hebt helemaal gelijk Geert, ook al komt hij dan uit Venlo, net als jij. Lees hier zijn wandaad- en leugenbio in de NRC.

Maar ja, jij liegt er zelf ook lekker op los als dat zo uitkomt, zoals dat de ‘wooncrisis’ het gevolg is van de ‘asielcrisis’. Er zitten in NL nu 75.000 asielzoekers en ruim 800.000 arbeidsmigranten – die door bedrijven en uitzendbureaus hierheen zijn gelokt om in slachterijen en op aspergevelden te werken.

O ja 1: voor de wet is het optreden van Geerts Gele Grensbataljon een vorm van de verstoring van de openbare orde. Het is geen demo, en valt dus niet onder demorecht. Burgers mogen andere burgers in auto’s niet aanhouden, en niet naar hun ID’s vragen. De politie moet een dergelijke verstoring opheffen en de daders aanhouden.

O ja 2: Zojuist komt het bericht binnen dat tussen Gibraltar en Spanje de regels van Schengen gaan gelden: ongecontroleerd en onbelemmerd vrij verkeer van personen en goederen – zoals we al in de Schengenlanden afgesproken hadden, voordat extreem rechts zich ermee ging bemoeien.

– Uitgelichte afbeelding: By Bundesarchiv, Bild 133-075 / Unknown / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5338071