Wilders loopt weg bij formatietafel

Geert Wilders is vandaag voortijdig weggelopen van de formatietafel. Wilders is boos omdat hij het pakket van maatregelen om asiel te licht vindt. De besprekingen gaan morgen door.

Het is de vraag of dit een theaterstukje is óf dat Wilders van plan is ermee te kappen. De formatie zit al tijden muurvast en heel wat ‘politieke waarnemers’ denken dat VVD en NSC het liefst morgen de onderhandelingen stop zouden zetten. Het enige wat ze tegenhoudt is de angst kiezers te verliezen.

Wilders zou kunnen gokken op nieuwe verkiezingen, maar dan loopt hij wél het risico dat VVD en NSC met Timmermans in zee gaan. Beide partijen staan in de peilingen op verlies, dus nieuwe verkiezingen zullen ze proberen te vermijden. Zou wel lachen zijn, Frans Timmermans die alsnog premier wordt.

Uitgelichte afbeelding: Door Rijksoverheid/Phil Nijhuis – https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/inhoud/archief-prinsjesdag/fotos-prinsjesdag-2014/hoedjesparade-2014, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35446773