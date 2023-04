Terwijl de Franse president Macron in Nederland is (de president van geweld en hypocrisie; zie hier), zullen vandaag (woensdag 12 april) in Parijs allerlei onafhankelijke ecologische media, zoals Reporterre, Socialter, Terrestres, Blast zich met een manifestatie ter steunbetuiging presenteren met: “Wij zijn de Aardse Opstanden”: intellectuelen, politici, kunstenaars, advocaten, arbeiders, activisten zullen net als tienduizenden mensen het onverbiddelijke recht bevestigen om te vechten voor een ecologische toekomstig en rechtvaardig bestaan, en hun weigering van de ontmanteling van de ‘Aardse Opstanden’.

Op het moment dat een sociale beweging van historische omvang het land door elkaar schudt, heeft de regering gekozen voor ongekende repressie in Sainte-Soline en een golf van politiegeweld tegen demonstranten (zie hier). Daarbij zijn een groot aantal ernstig gewond geraakt, onder wie twee mensen die op de rand van de dood stonden. Het spookt in de breinen van hoogste politieke gezagsdragers van ecoterrorisme en antizad-cellen. De overheid voert haar intimidatie dan ook op. Zij neemt zich niet alleen voor de bewegingen te onderdrukken die zich verzetten tegen de projecten van vernietiging van de levende wereld en het in bezit nemen van water en land: zij wil ook de collectieven van burgers en burgers verbieden die deze strijd voeren in naam van het algemeen belang.

De poging om de beweging ‘Aardse Opstanden’ tot stoppen te dwingen, vormt een ernstige aanval op de openbare vrijheden en heeft tot doel een fatale slag toe te brengen aan een beweging die erin geslaagd is een nieuwe alliantie van partijen, vakbonden, verenigingen te laten ontstaan en strijd te leveren voor de verdediging van landstreken, middelen en een gemeenschappelijke wereld.

De hoop, vreugde, inventiviteit en collectieve kracht die deze alliantie belichaamt, baart de regering zorgen, die krachtig reageert. Daarom hebben verschillende onafhankelijke media besloten niet toe te geven aan bedreigingen en deze steunavond georganiseerd.

[Vertaling Thom Holterman; meer informatie op de site van Reporterre, zie hier .]

– Overgenomen van Libertaire Orde, inclusief uitgelichte afbeelding