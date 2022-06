Wij presenteren: de eerste Pestplaat van Radio Kemphaan, 1979, tevens Dylancover

De echte oerversie van Ik verveel me zo (in Amsterdam Noord), een uitgave van JAN (Jongeren Amsterdam Noord). Pedagoog in de maak Jeroen haalde hem speciaal voor ons van Radio Kemphaan, ergens op de Waddenweg.

De studio moet bij Jokes Koeienverhuurbedrijf zijn geweest, de kale ruige cover van A hard rain’s gonna fall.

Het werd de eerste Pestplaat, ieder uur dus. U moet u daar ook niet te veel van voorstellen als u niet tot het exclusieve gezelschap behoord hebt dat naar het station kon luisteren: de zendtijd bedroeg anderhalf uur, en dus kwam zo’n nummer twee keer langs. Dat wel.

Drukwerk deelt de eer met Steely Dan, PIL, Joy Division en verder herinner ik het me niet meer zo.

Het accent lijkt mij knap aangedikt, maar wie weet.

Met die telefooncel die gesloopt moet worden is intussen afgerekend.

In Amsterdam Noord kon je wel een tamelijk hip radiostation hebben, waar Enkele Grote Namen zijn begonnen die ik niet ga noemen. Ze hebben al verbeelding genoeg.

(Radio Kemphaans zender is nog eens bij een beoogde kraakactie gebruikt en sindsdien – geen idee. De mensen er achter waren al onder dak bij RVZ, en een van hen ben ik.)

De “ook-geen-hit”-versie staat hier.

– Uitgelicht: de hoes van het oorspronkelijke singletje dat u nu hier kunt horen