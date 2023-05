Wij, en dan pas China

Wéér effe niet opgelet! Nou moe – dit keer ikzelf. Ik had het nieuwe nummer van de China Daily gemist, dus wist ik niet eens dat we al een paar dagen de lul zijn. Jazeker: De LUL. En inderdaad: wij! Onze eigenste G7 is namelijk verslagen door de BRICS. Ach, kom op, dat weten jullie heus wel. Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Die hebben net een hoger BBP binnengeharkt dan wij – als EU dan plus Canada, Japan, het VK, plus de VS.

En toevallig ontvangt Rutto deze donderdag ook nog de vice-president van China, Han Zheng. Ook nog met zijn goedgevulde sokpop Willy en later op het ministerie met minister Schreinemacher voor Buitenlandse H en Ontwik-etc. ‘Tijdens de ontmoeting spreken zij onder meer over handel en samenwerking op klimaat en water.’ Die Han Zheng zit daar dan Chinees glimlachend en Chinees zwijgend bij. Als de tijd om is, fluistert hij alleen maar heel zacht ‘Brics….’ Rutto en Schreiny verstrakken dan meteen en worden wit rond hun neusjes. Tsja… kan gebeuren!

Intussen, lieve kinderen, hebben de Chinezen van ome Han al 900 puur Nederlandse bedrijven ingepalmd. Tsja – kapitalisme hè. Je koopt ’s wat aandeeltjes hier of daar en voor je ’t weet heb je de hele Kruidvat. Of Cosco – China Ocean Shipping Company – die ook al Piraeus heeft opgekocht en flinke stukken in Europoort. Als rederij ook meteen de grootste van Azië… Verder nog Chintsolar.nl met zijn 13 grote zonneparken in Nederland. En onze eigenste AIVD al in 2021 nog zóóó waarschuwen voor de Chinezen in de polder… ‘圈 出 我 韓!’ (Quān chū wǒ hán!) oftewel ‘Rondje voor ome Han!’ riep die jolig in het Chinees toen hij dat glunderend las. Jaja, leer mij ome Han kennen!

Terug naar de hoofdzaak! De BRICS breidt zich ook nog eens uit – Bangladesh, Egypte en de VAE zijn allemaal net toegetreden tot de BRICS New Development Bank, en andere landen staan ​​op het punt.

En er kom nog wat ruzie aan met Mexico, dat lange tijd deel uitmaakte van het Noord-Amerikaanse vrijhandelsblok NAFTA (intussen veranderd in CUSMA) maar ook al wil overlopen naar de BRICS. Klapje in Uncle Sams tronbietje, eigenlijk. Ook een teken dat de grote economieën, zelfs Amerikaanse buren, openlijk durven te twijfelen aan eerlijke handel met dat land.

De huidige BRICS-vijf dragen nu 31,5% bij aan het wereldwijde bbp, terwijl het aandeel van de G7 is gedaald tot 30%. En dat kan wel eens tegen 2030 tot ruim 50% van het mondiale bbp oplopen. De uitbreiding zal dat vooruit helpen. Het bbp van China haalde overigens dat van de VS al in 2015 in.

Dat lijkt allemaal ver weg en dat is het ook wel – wij in polderland zitten met heel andere akkefietjes. Maar wat gaan we hier nou eigenlijk van merken? Eerst nog niet zoveel – als, als, als…

Maar het is wel een prima waarschuwing voor de jongens en meisjes bij de EU en alle EU-premiers en ministers van Economische Zaken. We hebben wat laten glippen. Vooral de industrie, de maakindustrie. Mogen Gist-Brocades en Philips Duphar weer terug, meester? Nou goed dan jongen, volgend schooljaar. Waarom worden vrijwel alle fietsframes in China gemaakt? Hoezo vrijwel alle telefoons en tv’s en zonnepanelen uit China, Taiwan, India of daaromtrent? Zeker, zeker, wij hebben even de mensen niet. Maar in Roemenië wel, en Bulgarije, en Servië. Echt wel, en ook goed opgeleid en leergierig genoeg.

Er lopen vier mannen in een weiland naast de mislukte Betuwelijn ergens tussen Arnhem en Nijmegen – één in een helgroen werkvest. Dat kan geen toeval zijn nu ik dit allemaal in de trein schrijf. Er is dus alweer iets mis… een glashelder teken van mislukkend VVD-beleid aangaande internationale handel. Niet dan? Ja Toch! Als je maar zoekt!

O ja: gisteren kreeg de politiek filosoof Michael Sandel uit Harvard een eredoctoraat in Nijmegen voor zijn ontleden van de tekorten van het neoliberalisme en de meritocratie. Uw verslaggever was erbij! Of als je je best maar doet, komt het allemaal goed – zogenaamd. Niet dus als je toevallig uit de verkeerde postcode komt met een Marokkaanse naam. Daarover morgen of zo meer. Hij vindt ook nog wat van globalisering – inderdaad, neolib. Deugt ook niet zonder strenge beperkingen. O ja2: ik moet dit toch aan iemand kwijt… ABN AMRO heeft dus over 2022 een winst geboekt van €1.867 miljoen, maar liefst 50 procent meer dan de winst van €1,2 miljard in 2021. Voor de lezers die vreesden voor hun spaarcentjes… Het Gaat Uitstekend, Corinne!