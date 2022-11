Wij, bewoners van Amsterdam, staan klaar om mee te denken en mee te helpen inzake het Voedselpark

In de memo, als reactie op de aangenomen motie in Nieuw-West, spreekt het bestuur alleen over de financiële consequenties van het stoppen met het bedrijventerrein. Dat is niet hetzelfde als de mogelijkheden van een voedselpark verkennen. Wij vragen de stad ook de meerwaarde van ons initiatief te onderzoeken.

Met het bedrijvenpark rekent de stad op winstmaximalisatie door projectontwikkeling, maar zouden we niet ook moeten kijken naar winstmaximalisatie van ecosystemen, ecologie en burgerparticipatie? Dat is een andere rekensom dan de simpele constatering dat de gemeente ‘grond moet terugkopen’ en er ‘winst wordt misgelopen’.

Het DB stelt dat er ‘politiek, juridisch en financieel flinke hobbels genomen moeten worden om van het bedrijvenpark een voedselpark te maken’. Laten we deze hobbels eens langslopen.

Financieel

Volgens de memo kost een bouwstop ‘98 miljoen + claims van bedrijven en ontwikkelaars’. De belangrijkste component is de grondprijs: de gemeente stelt dat die op 73 miljoen ligt.

De gemeente zou de grond moeten terugkopen van GEM, een BV die het nota bene zelf in 2009 samen SADC heeft opgericht. In het kadaster staat 43 miljoen als koopsom, maar GEM was bij de oprichting een lege BV. Nu komen onze vragen: