Wie zijn Las Piqueteras?

Het onderstaande is de samenvatting van de scriptie van Walter Alesci-Chelini voor de Universiteit van Parijs VIII, november 2015. Een uitgebreid artikel was bestemd voor het tweede nummer van De AS dat besteed zou worden aan (anarcho-)feminisme. Doordat ik inmiddels niet meer aan De AS verbonden was is het er niet van gekomen. Het zou met ruim elfduizend woorden toch te groot zijn geweest, zeker nu ook voor Libertaire Orde of Krapuul.

De curieuze uitdrukking anarchistisch-socialistische staat zal samenhangen met de al even curieuze aanduiding van de Argentijnse Piqueteras als anarcho-trotskistisch. (AdR)

Las Piqueteras = Vrouwelijke Piketten – belichamen een vorm van militant feministisch activisme, dat een eigen onderscheidende plaats inneemt in de geschiedenis van het Argentijnse feminisme. Ze zijn een reactie op die geschiedenis en tevens een product van het anarcho-feminisme van de 19e eeuw. Las Piqueteras is een factie van een trotskistische groep, bestaande uit personen die in 2009 uit de linkse parlementaire Arbeiderspartij (Partido Obrero) werden gezet vanwege het uitvoeren van ‘extremistische acties’. Las Piqueteras en haar aanhangers organiseren regelmatig openbare marsen en demonstraties tegen de katholieke kerk en de staat, zoals wanneer ze deelnemen aan de jaarlijkse Nationale Vrouwenbijeenkomst, en deze protesten worden vaak gekenmerkt door geweld en schoktactieken.

Las Piqueteras verwerpen het geïnstitutionaliseerde feminisme, omdat ze vinden dat het bourgeois van aard is en dat hun manier de enige is om verandering te bewerkstelligen. Terwijl het mainstream feminisme verandering voorstelt binnen het wettelijke kader van de democratie, stellen Las Piqueteras dat de enige manier waarop vrouwen volledige gelijkheid van rechten kunnen verwerven in een anarchistisch-socialistische staat is. Las Piqueteras pleiten uitdrukkelijk voor het principe van gelijkheid en de soevereiniteit van het vrouwelijk lichaam. Hun activisme omvat talrijke campagnes ten gunste van de decriminalisering van abortus, rechten voor vrouwelijke werknemers en het aan de kaak stellen van politieke verlamming wat betreft strengere wetten tegen huiselijk geweld en vrouwenhandel.

Losse demonstraties van Las Piqueteras lijken geïnspireerd door de oorspronkelijk Oekraïense actiegroep Femen, waarvan in Nederland weinig of niets meer gehoord wordt maar die wel degelijk nog bestaat.

