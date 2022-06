Wie/who wil/wants naar/to Rwanda?

Ik niet. Not me. Ja, als journalist, maar zeker niet alleen, met een volle creditcard plus dollars van een grote krant en flink wat injecties. Maar niet als Iraaks vluchteling K.N., geboren in 1968 en in april 2022 via Turkije, heel Europa en een bootje over Het Kanaal, uiteindelijk in Groot-Brittannië aangekomen.

HK vroeg asiel aan in Groot-Brittannië op 17 mei. Volgens een arts van de Britse IND lijkt het waarschijnlijk dat hij gemarteld is. Maar hij mocht niet blijven van Boris. HK moest naar Rwanda. O ja? Dus niet, vond het Mensenrechtenhof in Straatsburg in een razendsnelle reactie. KN moet wel een heel goede advocaat hebben.

HK lijkt even rechteloos als grote groepen die 80 jaar terug zonder enige erkenning van hun mensenrechten opeens werden gearresteerd en gedeporteerd naar een land waar ze niet heen wilden – en waar het slecht met hen afliep.

Ongelofelijk snel kwam het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg met een ’tussentijdse maatregel’. HK moet zijn beroep bij een hogere rechtbank kunnen afwachten, en mag niet eerder dan drie weken na de laatste mogelijk Britse rechterlijke uitspraak worden uitgezet.

Iedereen moet zich overal kunnen vestigen. En wat als het vol zit dan? Ik weet het nog niet.

Maar kan een staat je tegen je wil in een vliegtuig hijsen? Prop in je mond, tiewraps om je polsen, zak over je hoofd? En dan je in een willekeurige ander land dumpen? Dat heet toch veehandel (of anders nazisme? En moet je daar geen exportvergunning voor hebben, en een vleeskeuring?