Wie gaat Thierry opvolgen bij FVD?

Inmiddels wordt er in de safe space voor nazipubers druk gespeculeerd over De Opvolging van Thierry Baudet. Volgens de pubers is Freek Jansen de meest geschikte kandidaat, want al heel lang een overtuigde nazi. Vandaar.

“Freek Jansen is de Rudolf Hess van Forum” volgens de Freek Jansen getrouwen in hun #JFVD twitter space. Er wordt in deze groep volop gespeculeerd over het vertrek van Baudet als #fvd leider. Ook wil men de naam Forum voor Democratie wijzigen in “Fascisten voor Democratie”. pic.twitter.com/PINuo5Ji01 — dr. Marina (@mmeeuw) August 11, 2022

Met Rudolf Hess liep het overigens – zoals bekend – niet goed af, al leverde zijn vlucht naar Engeland wel een aantal hoogst vermakelijke complottheorieën op.

Uitgelichte afbeelding: Von Bundesarchiv, Bild 133-375 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5416630