Wie gaat er winnen, Trump of de democratie?

Hoe staat het inmiddels met Donald Trump, en de permanente bedreiging die hij voor de Amerikaanse democratie vormt?

Welnu, de zaak van de staat New York tegen de Trump Organization is inmiddels in volle gang. Het is deze zaak die hem volgens mij wel eens de meeste schade zou kunnen toebrengen. Als ze die hele Trump Organization sluiten in New York en honderden miljoenen teruggave/boete opgelegd gaan worden, kan dat wel eens een fatale financiële klap voor Trump betekenen. Het is niet voor niets dat hij daar buiten de rechtszaal steevast tekeer gaat als een kleuter die zijn zin niet krijgt.

Inmiddels is hij daar al twee keer terecht gewezen door rechter Engoron waar het ’t intimideren en proberen te beïnvloeden van getuigen betreft, zij het dat dat slechts boetes van 5.000 en 10.000 dollar betrof. Ook al is Trump waarschijnlijk niet zo rijk als hij beweert, dan zijn dat natuurlijk nog steeds volslagen peanuts voor hem. Het feit dat hij bij de tweede keer voor het getuigenbankje werd geroepen om streng toegesproken te worden door de rechter heeft hem waarschijnlijk meer geraakt. Het enige dat hem zal doen zwijgen is als hij daadwerkelijk vastgezet wordt, maar in een civiele zaak zoals die tegen de Trump Organization is dat ongebruikelijk.

Wat Trump ook zwaar op de maag moet liggen is dat zeer binnenkort zowel zijn kinderen Eric, Donald en Ivanka als hijzelf zullen moeten getuigen in die zaak. Je zou denken dat dit vrijwel onvermijdelijk tot meineed van Trump sr. moet leiden, de man kan immers niet níet liegen.

Inhoudelijk zijn de strafrechtelijke zaken in Georgia en Washington vanwege het proberen te vervalsen van de verkiezingsuitslag ernstiger, en er is ook nog de kwestie van de geheime documenten in Mar-a-Lago. Maar de weifelende, zwakke manier waarop Trump tot nog toe aangepakt wordt voor het intimideren en (indirect) bedreigen van getuigen doet mij twijfelen aan hoe zwaar men hem bij veroordeling uiteindelijk zal durven straffen. Zeker in Florida, met de overduidelijk gecorrumpeerde, door Trump aangestelde rechter Aileen Cannon is duidelijk dat die Trump zoveel mogelijk probeert te beschermen, en moeten we nog maar zien waar dat uitkomt.

Inmiddels heeft Speciale Aanklager Jack Smith wel een motie ingediend bij de federale rechter Tanya Chutkan in Washington om een aangescherpte gag order in te stellen, bij overtreding waarvan Trumps voorlopige invrijheidsstelling onmiddellijk opgeheven zou moeten worden.

In Georgia maakt Attorney General Fani Willis in elk geval vorderingen in de zaak tegen Trump vanwege pogingen de verkiezingen te vervalsen. Zijn voormalige advocaten Sidney Powell, Jenna Ellis en Ken Cheseborough hebben inmiddels een schuldigverklaring afgelegd en zullen meewerken met de aanklager, in ruil voor verminderde straf. Diverse misdrijven van hen zijn inmiddels tot overtredingen gereduceerd.

Mark Meadows, voormalig stafchef van Trump, heeft in de federale zaak van Jack Smith mbt 6 januari een beperkte immuniteit aangeboden gekregen in ruil voor verklaringen, maar of hij helemaal meewerkt is niet duidelijk.

Hoe dan ook, de nachtrust van Trump kan er niet op vooruit gegaan zijn nadat hij te weten kwam dat zijn advocaten en voormalige stafchef met Justitie zijn gaan praten.

Toch, in Washington en Georgia acht ik het niet uitgesloten dat Trump, na weliswaar zeer streng door de rechter toegesproken en veroordeeld te zijn, slechts tot iets als een aantal jaar huisarrest wordt veroordeeld, want “hij is al zo oud, het is zo ingewikkeld een ex-president in de gevangenis te stoppen en het was immers pas de eerste keer dat hij een coup probeerde te plegen” enz. enz. Ik moet nog zien of een rechter daar zijn vingers aan durft te branden.

Dan is er natuurlijk nog het risico dat Trump herverkozen wordt en alle zaken tegen hem doet stoppen. Nou ja, officieel kan dat in elk geval in Georgia niet, maar in de halve bananenrepubliek die de Verenigde Staten in feite altijd al zijn geweest is veel mogelijk. Ondanks dat Biden zijn werk uitstekend doet zijn zijn “approval ratings” namelijk zeer laag. Nu denk ik dat geen enkele president daarbij meer boven de 50% uit gaat komen zolang de Verenigde Staten zo gepolariseerd blijven als ze nu zijn. Beide kanten vinden immers dat de andere kant uit puur kwaadaardige imbecielen bestaat, waar de Democraten in dit geval gelijk in hebben. Maar het blijft verontrustend. Als Trump herverkozen wordt is het definitief gedaan met de Verenigde Staten zoals we die kenden, iets dat nu eigenlijk al deels het geval is.

