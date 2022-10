WHO wil snelle actie om gevolgen van long Covid aan te pakken

WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus wil dat er snel actie wordt ondernomen tegen de langdurige gevolgen van Covid-infecties (long Covid). Volgens Ghebreyesus verwoest long Covid het leven van tientallen miljoenen mensen en richt het grote economische schade aan.

Wereldwijd zijn (tot nu toe) zo’n 600 miljoen mensen besmet met het virus. De WHO schat dat 10% tot 20% van de overlevenden op middellange en lange termijn last heeft van symptomen als vermoeidheid, kortademigheid en cognitieve disfunctie. Vrouwen hebben meer kans om aan die aandoeningen te lijden. Dergelijke aantallen hebben een enorme impact op gezondheidsstelsels en economieën.

Volgens Tedras moeten landen zo snel mogelijk actieprogramma’s opstellen die in elk geval het volgende omvatten: “onmiddellijke toegang tot antivirale middelen voor patiënten met een hoog risico op ernstige ziekten, investeren in onderzoek en het delen van nieuwe hulpmiddelen en kennis om patiënten effectiever te behandelen. Het betekent ook het ondersteunen van de fysieke en mentale gezondheid van patiënten en het bieden van financiële steun aan degenen die niet in staat zijn om te werken.”

Uitgelichte afbeelding: By US Navy Mass Communication Specialist 2nd Class Sara Eshleman – https://www.health.mil/News/Articles/2020/05/06/DoD-to-honor-nurses-during-National-Nurses-Week-2020, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90056140