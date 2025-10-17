WHO: Steeds meer bacteriën resistent tegen antibiotica

De WHO heeft cijfers uit meer dan honderd landen verzameld over 22 antibiotica die worden gebruikt voor de behandeling van infecties van onder meer de urinewegen, het maag-darmkanaal en gonorroe. De resultaten tonen dat resistentie bij de acht meest voorkomende bacteriën flink in opmars is: zo’n 5 tot 15 procent per jaar tussen 2018 en 2023.

Eén op de zes veelvoorkomende bacteriële infecties die in labo’s zijn getest, blijken resistent tegen antibiotica. De toenemende resistentie is een groeiende bedreiging voor de wereldwijde gezondheid, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.

