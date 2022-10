Westoever demonstreert en staakt na de dood van de 22-jarige Oday Tamimi

Tien dagen nadat het leger een zoektocht naar hem instelde omdat hij de 18-jarige soldaat Noa Lazar had doodgeschoten, is Oday Kamal Tamimi woensdagavond aan zijn einde gekomen. Volgens een mededeling van het leger verwondde hij een wachter bij een checkpoint bij de illegale nederzetting Ma’ale Adumim licht aan diens hand. Vervolgens opende een andere wachter het vuur op hem. Op een video is te zien hoe hij op ouderwets Israelische wijze als een hond wordt afgemaakt, waarbij hij bleef schieten terwijl hij gewond op de grond lag.

Onmiddellijk na Odays dood hielden duizenden mensen protestdemonstraties in het Sho’afat kamp en het nabij gelegen Anata. Er werd een optocht gehouden naar het huis van Tamimi dat de afgelopen dagen waarin Sho’afat van de buitenwereld was afgesloten, meerdere keren bezoek had gehad van de Israeli’s en grondig overhoop was gehaald terwijl tientallen mensen waren gearrresteerd. De deelnemers riepen op tot het voortzetten van de protesten tot een einde was gemaakt aan de bezetting en onafhankelijkheid was bereikt. De demonstraties sloegen over naar het Qalandia-kamp (eveneens in Jeruzalem), de noordelijke ingang van Bethlehem, de dorpen Nabi Saleh en Ni’lin te noordwesten van Ramallah, en al-Bireh om tenslotte te worden overgenomen in Jenin en Nablus.

Het leger reageerde overal met traangas, rubberkogels en scherpe munitie, maar er waren geen berichten van gewonden. Ook werden diverse roadblocks ingesteld en gingen ckeckpoints als al-Jalama bij Jenin of Qalandia bij Jeruzalem dicht om doorgaande routes af te sluiten. In de ochtend werd door diverse Palestijnse fracties en islamitische organisaties een algemene staking uitgeroepen. Er werd een oproep gedaan om zwarte vlaggen te hijsen en in de loop van de dag overal, ook in Jeruzalem, grote optochten te houden om te protesteren tegen de voortdurende Israelische escalaties zoals het gedurende langere tijd afsluiten van hele steden en het doorgaan met rucksichtlos vermoorden van Palestijnen.

Als om dat laatste nog eens kracht bij te zetten kwam vanmorgen het bericht van het Palestijnse ministerie van Gezondheid dat de 16-jarige Mohammed Fadi Nou’ri was overleden als gevolg van Israelische schotwonden in zijn onderlichaam, die hij vorige maand opliep in Beitunia. Volgens het ministerie zijn er nu 174 Palestijnse doden gevallen in 2022, 123 op de Westoever en 51 in Gaza.

Uitgelichte afbeelding: Photo by Ahmed Abu Hameeda on Unsplash