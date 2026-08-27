Werk van bevers cruciaal in strijd tegen natuurbranden

De megabranden in deze hete, droge zomer laten zien dat het de hoogste tijd is om landschappen zo in te richten dat ze zichzelf weer reguleren. Dus ook de waterhuishouding. Bevers kunnen daar een belangrijke bondgenoot in zijn. Zeker als we hun waterwerken respecteren.

Een drooggelegd landschap met een verdichte bodem vergroot het risico op bosbranden. Gezonde bodems nemen regen op, vullen het grondwater aan, voeden beken tijdens droge maanden en houden planten in leven als er een tijd nauwelijks of geen regen valt. Aangetaste bodems doen het tegenovergestelde. Regen stroomt weg in plaats van in de grond te trekken, het grondwaterpeil daalt, de bodem droogt uit en vegetatie kwijnt of sterft af. Wat ooit levende biomassa was, wordt brandstof.

De megabranden in deze hete, droge zomer in onder andere de Ardennen, Frankrijk, Spanje, Kroatië en Schotland, die qua intensiteit, snelheid en impact ongekend zijn, laten zien dat het de hoogste tijd is om landschappen zo in te richten dat ze zichzelf weer reguleren. Dus ook hun waterhuishouding. Bevers kunnen daar een belangrijke bondgenoot in zijn. Zeker als we hun waterwerken respecteren.

– Lees verder bij de bron

– Uitgelichte afbeelding: Door JanB46 – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47688592