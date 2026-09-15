Juan Alfredo Goeloe ruste in vrede

De Rotterdamse politie krijgt een melding van diefstal van een fatbike.

En kijk eens aan: daar fietst een zwarte man op een fatbike. Ausweis bitte. Of bitte? De man heeft geen Ausweis bij zich. Dus (!?) moet hij gefouilleerd worden. Hij vlucht in paniek, wordt gegrepen en twee tot zeven (hierover verschillen de berichten) agenten springen op hem. Hij roept dat hij diabetes heeft, dat interesseert de smerissen niet en de man bezwijkt. Reanimatie werkt al niet meer.

Uiteraard was zijn fatbike niet gestolen.

Juan Alfredo Goeloe. De foto is bij wijze van uitzondering overgenomen van Doorbraak.

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Reken maar niet op Black Lives Matter-acties.