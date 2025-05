Wel aardig wezen tegen Trump, hoor

Kirsten Verdel brengt de documentatie van de eerste honderd dagen Trump II in boekvorm uit, en kondigt aan met vakantie te gaan. Welverdiend. Een keuze van de afgelopen dagen:

Dag 97:

– Ed Martin, de door Trump benoemde waarnemend openbaar aanklager van het District of Columbia, beschuldigt Wikipedia van ‘propaganda’ en dreigt de belastingvrije status van de organisatie ongeldig te laten verklaren. Hij stelt dat Wikipedia buitenlandse manipulatie van informatie toelaat, wat volgens hem in strijd is met de educatieve missie van de organisatie.

– Trump eist gratis doorvoer voor Amerikaanse schepen, zowel commercieel als militair, door het Panamakanaal en het Suezkanaal, en heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio opgedragen om daar onmiddellijk vooruitgang in te boeken.

Dag 98:

– De Trump-regering ontslaat opnieuw acht immigratierechters, waaronder vier in Californië. Een van hen wordt midden in een asielhoorzitting ontslagen en moet de de zaal verlaten voor het einde van de hoorzitting.

– Trump zegt de viering van Columbus Day weer te herstellen naar zoals die vroeger was. Hij zegt dat de Democraten ‘alles hebben gedaan om Columbus en zijn erfenis te vernietigen’, doelend op de proclamatie van Biden waarin ook Indigenous People aan de viering werd toegevoegd, wat gaat over ‘de bijdragen en veerkracht van inheemse volken en het erkennen van hun inherente soevereiniteit.’

Dag 99:

– Trump tekent een decreet waarin hij opdracht geeft om de bestaande Engelse taalvereisten voor vrachtwagenchauffeurs weer strikt te handhaven. Chauffeurs die onvoldoende Engels spreken moeten uit de roulatie worden gehaald en onregelmatigheden bij commerciële rijbewijzen worden onderzocht.

– Grenstsaar Homan stelt dat illegale immigranten zich vanaf vandaag moeten registreren en documentatie moeten dragen; wie dit nalaat, wordt als crimineel beschouwd. De Trump-regering zal migranten met een vertrekbevel agressief vervolgen en boetes tot $998 per dag opleggen.

Dag 100:

– De Trump-regering ontslaat zo’n 400 wetenschappers die werken aan het National Climate Assessment rapport.

– Trump zegt in een interview met ABC News dat hij niet voor elke persoon die illegaal het land binnenkomt een ‘groot proces’ kan voeren. Op de vraag of hij hen rechtsbescherming wil geven, antwoordt hij: ‘Ze krijgen wat mijn advocaten zeggen.’ Interviewer Terry Moran geeft ook aan dat de MS-13 letters op een foto die Trump eerder deelde van een tatoeage op de hand van Kilmar Garcia gephotoshopped was. ‘Terry, dat kun je niet doen,’ zegt Trump. ‘Ze geven je de grote kans van je leven. Je doet het interview. Ik heb jou gekozen omdat – eerlijk gezegd had ik nog nooit van je gehoord, maar dat is oké. Maar je bent niet echt aardig.’

Dag 101:

– Trump tekent een decreet om de federale financiering voor NPR en PBS te beëindigen, omdat deze volgens hem niet onpartijdig en objectief berichten. Hij instrueert de Corporation for Public Broadcasting (CPB) om zowel directe als indirecte financiering voor deze media te stoppen.

– Trump zegt dat hij Kilmar Abrego Garcia “terug kan halen” uit El Salvador, maar het niet zal doen.

– Trump trekt de persaccreditaties van The Washington Post in vanwege ‘onjuiste berichtgeving over de Orlando-schietpartij.’

Eerste dagen van mei:

– Trump noemt Groenland essentieel voor internationale veiligheid en weigert militair ingrijpen uit te sluiten: “I don’t rule it out.”

– Trump draagt het Federal Bureau of Prisons op om Alcatraz te heropenen en ‘gewelddadige criminelen’ daar te huisvesten.

– De Trump-regering besluit 1.200 medewerkers bij de CIA en inlichtingsdiensten te ontslaan.