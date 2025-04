Zonder tegenbericht zou dit de wijze moeten zijn waarop Laudato sí gezongen dient te worden. Met speciale vermelding voor hen die nu sterven.

Tekst: Franciscus van Assisi

Het kan ook zijn dat dit uit het gezangboek van Taizé komt, gezien de uitdrukkelijke eenvoud.

– Uitgelichte afbeelding: Door Pete Souza – Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36394097

Ach, die tijd toen de VS een zwarte president had en een bisschop uit de Derde Wereld paus was. Voorbij, voorbij en o?