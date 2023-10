Weer op weg naar huis. Een eerste nummer 1

Laat ik de afsluitende reeks van de lijsten introduceren met mijn herkenningsmelodie sinds 1979, de Draaibaarheidsfactor, mensen.



Impressions of Oliver, The Herd

Het idee is opgekomen toen Ondergewaardeerde Liedjes op BlueSky opriep lijstjes voor de SNOB-lijst in te leveren. Kom, laten we dat lijstengedoe ruim voor de jaarwisseling lichtelijk parodiëren. Twee jaar geleden sloot onze Alternatieve Top-2000 vlak voor de kerst, mooi, maar waarom moet de jaarwisseling eigenlijk het tafereel zijn van een lijst “aller tijden”?

Van degenen die een lijst hebben geleverd hebben Laurent en Suffrajet geen ordening van 2 t/m 10 gemaakt, die is door de programmaleiding zoveel mogelijk in de geest van elk van hun toegekend.

Rob Bloemkolk leverde een lijst in die een levensloop illustreerde. Daarbij valt de nr.1 dan ook merkwaardig uit. Zijn verhaal wordt integraal opnieuw geplaatst vandaag.

En hier is dan alvast mijn lijst, van 1 t/m 10.

1:



I’m on my way home again, Everly Brothers (met medewerking van Clarence White en Gene Parsons van de Byrds)

2. Wilbert Harrison One Man Band – Let’s work together

3. Tommy Dorsey Orch. feat. The Sentimentalists – On the sunny side of the street

4. Doris Troy – What’cha gonna do about it

5. Darrell Banks – Open the door to your heart

6. Poco – Rose of Cimarron

7. Mighty Avengers – So much in love

8. Jimmie Rodgers – Blue yodel #1

9. Slim Harpo – I’ve got love if you want it

10. Stone Roses – She bangs the drums