Weer een dode terwijl de Westoever staakt tegen de belegering van Shu’afat en Nablus

Een jongen van 18 is woensdag gedood en tientallen anderen zijn gewond geraakt bij diverse incidenten verspreid over de Westoever. De gedode jongen, Osama Mahmoud Adawi, werd bij onlusten in het Arroub-vluchtelingenkamp ten noorden van Hebron met diverse scherpe kogels in het onderlichaam geschoten. Twee anderen raakten ernstig gewond in hetzelfde kamp. Het leger gebruikte er behalve scherpe munitie ook ”rubber kogels” en gas- en flitsgranaten. Tientallen mensen raakten in ademnood.

Soortgelijke botsingen vonden ook plaats in Beit Ummar (eveneens ten noorden van Hebron) en bij de noordelijk ingang van Bethlehem. Hier werd een 22-jarige man door een ”rubberkogel” in zijn oog getroffen. Verder waren er twee gewonden door scherpe munitie en ook raakten hier tientallen in ademnood door overvloedig traangas.

In grote delen van de Westoever en ook in Jeruzalem was een staking aan de gang uit uit protest tegen de afsluiting van het Shu’afat vluchtelingenkamp en het aangrenzende Anata (een wijk van Oost-Jeruzalem) waar zo’n 140.000 mensen nu voor de vijfde dag geen kant op konden. Er is daar gebrek aan brood en andere levensbehoeften. Het leger doorzocht de plaats nog steeds op zoek naar de man die Noa Lazar dood schoot. In Shu’afat vond een demonstratie plaats tegen de afsluiting, die met geweld uiteen werd geslagen Onlusten en gewonden werden ook gemeld uit el-Bireh en al-Ram. In Ramallah liep een jonge man een schot in de schouder op, waarvan de kogel in zijn borst bleef steken. Verder werd een man neergeschoten in de plaats Nabi Saleh.

Een vergelijkbare situatie als in Shu’afat doet zich voor in Nablus dat eveneens door het leger is afgesloten omdat gedacht wordt dat van hier de meeste schutters komen, of door hen worden geïnspireerd. Sommige toegangswegen zijn met aarden wallen afgesloten, en de stad is voor de rest omringd door militairen. Hier gaat het om 170.000 mensen want Nablus is één van de grootste Palestijnse steden. Ook het checkpoint is dicht. De situatie is erg gespannen, want kolonisten doen met de legeracties mee. Vanmorgen stonden ze in gebedskleding bij een ingang van de stad en verder hebben ze ook de toegang tot Huwwara versperd.

De gehele Westoever heeft trouwens te maken met ernstige overlast van kolonisten. Gisteravond rosten ze op diverse plaatsen mensen af of bekogelden ze auto’s en taxi’s met stenen, waarbij het leger toekeek. Het leger verhoogde de spanning nog door talloze incidenten waarbij mensen in elkaar werden geslagen. De situatie is zeer gespannen nadat sergeant Ido Baruch gisteren werd gedood. Hier en daar wordt het woord ‘intifada’ in de mond genomen, maar zover is het nog niet. Het is alleen wel de vraag of Israel een manier kan bedenken om de spanning te laten afnemen. Want niemand kan voorspellen hoe dit gaat aflopen.