Ween! Nrs. 7, deel 1

Vier nummers zeven in respectieve lijstjes

Liz:



Be, Common

@dadaland:



Losers weepers, Memphis Slim

Pyt:



Got my mojo working, Muddy Waters

Rob:

Rond de eeuwwisseling ontmoette ik mijn huidige geliefde. We hebben samen haar drie jongens opgevoed, samen twaalf theatervoorstellingen gemaakt en elkaar gedurende 23 jaar op niets ontziende wijze de tent uitgevochten. We zijn nog steeds bij elkaar. Als twee oude oorlogspaarden. In het begin van onze relatie draaide ze altijd Astrid. Profetisch liedje.



Weep

– Uitgelichte afbeelding: Door Fotoburo De Boer – Extracted from Noord-Hollands Archief, NL-HlmNHA 1478 35806K00 30, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=133505446