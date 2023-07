Wat weten we over de Drentse wolf? + Aanvullingen

Wanneer kwam die gebeten boer eigenlijk oog in oog te staan met de wolf? Als het al een wolf was (de politie moet het nog uitzoeken – hoe ze dat gaat doen lijkt mij een goede vraag).

Oeps, ze hadden de tijdlijn beter moeten afstemmen met elkaar. 😬 pic.twitter.com/4q85XETWkr — Dirk van Straalen (@DirkStraalen) July 9, 2023

Maar goed, de boer beschermde “zijn” schapen en geiten tegen de wolf met snode plannen. Die zat overigens vast in een omheining. Met hooivork en schop tegen de wolf, die bij wijze van zelfverdediging toebeet. Boehoe.

Blijkbaar is de wolf vervolgens ontsnapt, maar wel op last van de burgemeester met de fraaie achternaam Jager twee uur later doodgeschoten door een politieagent.

Hoe ze zo zeker wisten dat het om de bijtende wolf ging? Ja hoor eens, niet zo moeilijk doen hè.

De lijsttrekster van de BBB moet haar verhaal toch ook bijstellen, want toegeven dat “de boer” eigenlijk geen echte “boer” was staat ook weer niet zo mooi.

Voor de zekerheid dus maar een screenshot. Het is niet onopgemerkt gebleven.

Wordt vast vervolgd.

Wolven in Nederland meldt dit.

De wolf (?) was blijkens dit bericht niet op de vlucht, maar verschool zich onder zonnepanelen.

– Uitgelichte afbeelding: Door Bernard Landgraf – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=217899