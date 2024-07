Wat we weten over de man die een aanslag pleegde op Trump

Het is nog steeds niet duidelijk welk motief de 20-jarige Thomas Matthew Crooks had voor de aanslag op Donald Trump. Crooks heeft – heel ongebruikelijk – geen berichten gepost op social media en de FBI heeft bij de huiszoeking ook geen schriftelijke verklaring gevonden.

Crooks maakte in 2021 een klein bedrag over aan een actiecomité dat gelieerd is aan de Democratische Partij, maar liet zich in oktober van datzelfde jaar registreren als Republikein. Volgens zijn voormalige klasgenoten hield hij er conservatieve politieke opvattingen op na, de claim dat hij een band zou hebben gehad met Antifa – zoals domrechts ons wil doen geloven – is volstrekt absurd.

Crooks was een goede leerling, die vooral excelleerde in wiskunde en exacte vakken. Dom was hij dus beslist niet. Gisteren werd gezegd dat Crooke een loner zou zijn die veel gepest werd en geen vrienden had, maar die berichten schijnen niet te kloppen. Hij werd algemeen gezien als een vriendelijke en intelligente, maar wat introverte en verlegen jongen. Niet de populairste jongen van de school, maar ook niet iemand die zwaar werd gepest en geen vrienden had.

Op school ging Crooks vooral om met mensen die er net als hij conservatieve opvattingen op na hielden. Enkele van zijn vrienden droegen regelmatig MAGA-petjes, maar niemand herinnert zich extremistische uitlatingen en/of gedrag van Crooks of zijn vrienden.

Dat zijn ouders MAGA-fans zouden zijn klopt ook al niet. Zijn vader staat geregistreerd als Libertariër, zijn moeder als Democraat. Beide ouders zijn maatschappelijk werker.

Volgens de FBI blijkt nergens uit dat Crooks psychische problemen had. Vermoedelijk werkte hij alleen, er is geen enkele aanwijzing dat derden betrokken waren bij de aanslag.

Crooks’ motief is dus een compleet raadsel en dat zou best eens zo kunnen blijven.

