Wat? Nieuwbouw op Schiphol? Is iemand niet goed bij zijn hoofd, Dickie?

Dickie, kom eens even hier, luister es. Is ’t echt waar dat je nou weer een nieuwe hal wil laten bouwen?

Joh, sinds die ene keer van de zomer daar diep in de kelder dat je met zo’n vessie an voor de vorm twee keer moest bukken, ben je ánders. Afwezig. Ik weet niet waar je allemaal aan denkt: aan sappige stewardessen, of aan vroeger bij Shell zonder gezeik, of hoe je journalisten door je bewaking laat oppakken, of hoe je de burgemeester van Hoofddorp weer inpakt, of de milieubonden en -bondjes, of denk je aan de weggelopen beveiligers nu de zomerbonus op is…?

Of… denk je aan een nieuwe vertrekhal? Mensen als jij hebben nogal de neiging ietsie te ver vooruit te denken… Want je hebt nog steeds geen natuurvergunning, dus nieuwbouw ligt toch een ietsie pietsie ingewikkeld. En nou kan je wel zeggen dat Schiphol er al lang was toen de milieuwetten na decennia pas kwamen aankakken… maar dat houdt een keer op. En vandaag heeft jouw Ter Schipapel-voor-de-lucht ook weer allemaal mensen in rijen rondhangen die maar niet aan de beurt kunnen komen.

Ik ben daar wel blij om. Want die massa’s toeristen – want dat zijn het – zijn toevallig allemaal oorspronkelijke bewoners van Velsen, Ter Apel, Tubbergen en Westland die er even tussenuit willen omdat ze de druk van het ministerie om een AZC te openen niet meer aankunnen. Toch?

Ze hebben – terecht! – een hekel aan die ondefinieerbare groepen vooral jonge mannelijke vluchtelingen, wier levensstijl bestaat uit hangen (en zeker niet wurgen, foei, Dickie!).

Opeens beseffen die toeristen nu zelf ook dat rondhangen in een rij echt niet zo leuk is, dat het echt niemands jongensdroom is. (In het Arabisch:) ‘Wat ga jij later doen, Youssef?’ – ‘Ik ga – inshallah! – in een rij bij Ter Apel hangen, en ’s nachts onder lekkend plastic kamperen en een hondenuitlaatveld en dan mag ik elke week een paar uur in een bus op een verrassingstocht’. – ‘Nounou, knap hoor, zoveel ambitie! Jij komt er wel!’

Had je ’t al gehoord, Dickie? Net op ’t nieuws…. Het aantal moderne mensen in slavernij stijgt volgens de VN-mensenrechtenorganisatie, ja echt, vandaag in het nieuws, ik verzin zulke dingen echt niet zelf! Daar kijk jij, Dickie, met je bagageslaven in de donkere flexkelder niet van op, dat weet ik best.

Nog heel effe over je nieuwe hal: OVER MIJN LIJK! LUL!

Ehh… sorry mensen, kon ’t niet helpen. Dank u.

