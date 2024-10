Wat is de klimaatbijdrage van natuurontwikkeling?

Sommige herstelmaatregelen in de natuur veroorzaken een extra koolstofdioxide-uitstoot. Daar staat dan soms een extra koolstofdioxidevastlegging tegenover. Nog even los van de materialen die nodig zijn en de machines die moeten ‘draaien’. Natuurmonumenten vroeg OBN Natuurkennis om een overzicht van kengetallen om de klimaatbijdrage van projecten te kunnen beoordelen.

In natuurherstel- en inrichtingsprojecten zijn vaak ingrijpende maatregelen nodig, zoals het aanpassen van de hydrologie, het afgraven van een nutriëntenrijke toplaag of het verwijderen van bosopslag. Daarmee creëren terreinbeheerders de condities waarin het beoogde natuurtype zich beter kan ontwikkelen of kan herstellen. Soms kleinschalig, soms heel ingrijpend, maar als natuurbeheerder weet je waar je het voor doet en weeg je dat af tegen de (tijdelijke) nadelen zoals verstoring.

