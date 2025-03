Wat is de impact van overstromingen en extreme natheid op onze flora en fauna?

Het wordt natter en de zeespiegel gaat stijgen. Dat weten we van de KNMI-scenario’s van vorig jaar. Overstromingen en extreme natheid hebben niet alleen invloed op de mens. Ook de natuur krijgt het zwaarder te verduren als het water komt. Zien we straks het pimpernelblauwtje nog wel terug? Wat is het effect van overstromingen en wateroverlast op de natuur?

Met een verrekijker speurt een enthousiaste vogelaar het weiland af. Vandaag móét hij hem zien: de zeldzame blauwe kiekendief. De aanhouder wint, toch? Zijn timing is goed, want de blauwe kiekendief tref je alleen nog in de winter in ons land aan. Het zou een onvergetelijk beeld opleveren, de volwassen kiekendief die laag over het kale winterse landschap jaagt op een lekkere veldmuis. Of misschien wel twee. Maar de vogelaar kan blijven turen tot hij een ons weegt, er is geen blauwe kiekendief te zien. Net als op al die andere winterdagen…

