Wat hebben we nou aan jou, Willy? Hoe vaak heb jij die verdomde Rutto ooit aan zijn jasje getrokken over toeslagen of Groningen?

Het antwoord is natuurlijk: nul, herhaal: NUL keer.

Wat heb je hier dan nog te zoeken? Maak toch dat je wegkomt, volgevreten pens met je ‘paleis’, je Griekse buitenhuis, je speedboot, en je verdomde vliegvakanties. Ik ben het echt h-e-l-e-m-a-a-l zat. En dan zeur ik nog niet eens over een ‘beetje dom’… Beetje, Max? Zei je ‘beetje’?

Weet je wat je had moeten doen? Je had Rutto tien jaar terug al elke dag weer moeten achtervolgen, in de hoek drijven, constant bellen, om de dag ongevraagd bezoeken, je had hem moeten hinderen, appen, texten, stalken, schijtluis!

‘Jamaar, dat is mijn taak niet, mijn rol niet, staatsrechtelijk kan dat…”

Lazer toch op, joh! Nood breekt namelijk wet! Ja, jíj hebt nog nooit in nood gezeten. Dus je hebt gelijk: dat kan jij niet weten. Maar…

Laat je sappelende mensen naar de sodemieter gaan met droge ogen?

Jij wel.

Laat je hun kinderen uit hun huizen slepen met droge ogen?

Jij wel.

Laat je mensen uit wanhoop zelfmoord plegen met droge ogen?

Jij wel.

Rutto aanpakken: dat had je tot je laatste snik moeten doen! Tot je bloed zag! Tot Rutto al in 2014, ’15, of ’16 voor mijn part eindelijk eens iets van pijn – in zijn geval dan lichte jeuk – had gevoeld. Maar dat-ie IETS had gevoeld. En één keer zijn verdomde list- en bedrogsmoel dicht had gehouden… Waar is in godsnaam je maatschappelijk besef? Of kan je gewoon niet tegen hem op?

Je bent ook nog zogenaamd protestant, maar het onderscheid tussen goed en kwaad is voor jou duidelijk een soort zware kater of mistbank. Ik zou zeggen: hap nog eens wat koek of een oranje tompoes, of werp nog eens een wc-pot – samen met je broers natuurlijk. Die Bernhard jr bevalt me wel, die verdient als uitponder tenminste eerlijk zijn eigen geld. En ook hij gooit een leuke pot! Dat geluid, als-ie breekt… fantastisch! Uniek in geheel Europa! Zijn de pisbakken tegenwoordig op of zo?

Maar serieus… had je je ook niet even vrijwillig je moeten aanmelden bij de enquêtecommissie van de toeslagen? Om daar één keer in je leven, één keer maar, eindelijk eens te kunnen toegeven dat je dat koningsgedoe een totale farce vindt, een héél slecht Bussums amateurtoneelstuk, waar je alleen maar te dik en vadsig, en nog veel dommer van wordt?

Dan, pas dan had je mijn respect verworven. Tenminste, als je daarna was afgetreden, dat dan weer wel. Dán was je goed in de geschiedenisboeken gekomen. Dán wel.

Nu niet.

Gefeliciteerd dus met je verjaardag. O ja, ik heb hier nog een afgedankt wc-fonteintje…

Maar serieus: hoepel in godsnaam op, en laat me voorgoed met rust.

– Uitgelichte afbeelding: De minister-president – Minister-president op bezoek bij het Prinselijk paar, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12124494