Wapenstilstand Israël-Hamas wankelt

Hamas-terroristen hebben het vuur geopend op Israëlische militairen in Rafah. De Israëlische luchtmacht heeft op de gebruikelijke wijze gereageerd: met bommen. Of er slachtoffers zijn gevallen is niet bekend.

Dat hoeft niet te betekenen dat de oorlog hervat wordt – dergelijke schermutselingen komen vaker voor tijdens een wapenstilstand – maar erg hoopgevend is het natuurlijk niet.

De (extreemrechtse) Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben Gvir, heeft Netanyahu opgeroepen de oorlog te hervatten: “Ik roep de premier op om het IDF opdracht te geven de gevechten in de Gazastrook met volle kracht te hervatten”. Ben Gvir is altijd een tegenstander geweest van de wapenstilstand, dus deze oproep is weinig verrassend.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zaterdag gezegd dat Hamas een aanval op Palestijnen in Gaza plant, waarmee het mogelijk de voorwaarden van het vredesakkoord met Israël schendt.

The United States has informed the guarantor nations of the Gaza peace agreement of credible reports indicating an imminent ceasefire violation by Hamas against the people of Gaza. This planned attack against Palestinian civilians would constitute a direct and grave violation… — Department of State (@StateDept) October 18, 2025

Als de aanval doorgaat, zullen de VS maatregelen nemen “om de bevolking van Gaza te beschermen en de integriteit van het staakt-het-vuren te behouden”.Hamas heeft sinds de wapenstilstand is ingegaan tenminste 33 inwoners van Gaza vermoord, dus deze verklaring komt wat laat.

De terreurorganisatie wordt geacht de wapens neer te leggen, maar het lijkt in toenemende mate onwaarschijnlijk dat men dat ook daadwerkelijk zal doen. Als Hamas zich niet aan het vredesplan houdt, mag het Israëlische leger de militaire operaties in Gaza hervatten, met volledige steun van de VS.

