Wad verandert in gaswingebied

Wadplaten die door gaswinning dalen, veranderen van samenstelling. Dat blijkt uit een publicatie die deze week is verschenen in het Journal of Applied Ecology van NIOZ-onderzoeker Allert Bijleveld. Het wadzand wordt steeds fijner, en dat heeft ook invloed op de bodemdieren die er leven.

“De gemiddelde korrelgrootte van het wad in het gaswingebied is in twaalf jaar tijd ruim tien procent kleiner geworden. Daarmee wordt het zand steeds fijner”, zegt Allert Bijleveld. Ook de samenstelling van het bodemleven is in die periode veranderd ten opzichte van vergelijkbare gebieden die niet onder invloed stonden van gaswinning.

– Lees verder bij de bron

– Uitgelichte afbeelding: Photo by Vincent van Zalinge on Unsplash